Впервые выявлены случаи заражения болезнью Альцгеймера

Расследование британских врачей впервые указало на то, что определенные медицинские процедуры могут стать источником заражения смертельной болезнью, которая считается незаразной. Об этом сообщает журнал Nature, пишет lenta.ru.

Передача прионной болезни от человека к человеку посредством медицинских процедур (ятрогенное заражение) произошло с крайне длительным инкубационным периодом — более 50 лет. Выяснилось, что в 1958-1985 годах 1848 британцев низкого роста получали инъекции гормона роста, извлеченного из гипофиза покойников, причем часть органов была заражена прионами (врачи об этом не знали). К 1985 году этот метод был запрещен из-за случаев болезни Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ) среди пациентов.

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Джон Коллиндж (John Collinge) и его коллеги провели вскрытие и анализ тканей мозга восьми пациентов, умерших от ятрогенной БКЯ (в возрасте 36-58 лет). Помимо признаков прионной болезни у шести пациентов нашли бета-амилоидную патологию, а у четырех — признаки церебральной амилоидной ангиопатии (малоизвестного неизлечимого заболевания, также связанного с болезнью Альцгеймера). Эти патологии крайне необычны для 30-50-летних пациентов: если бы они не умерли от БКЯ, то позднее с большой вероятностью стали бы жертвой болезни Альцгеймера.

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Риск заражения неизлечимыми нейродегенеративными болезнями через инъекции гормонов роста, полученных от трупов, можно считать доказанным. Ученые призывают тщательно исследовать и другие ятрогенные пути переноса прионов (через хирургические инструменты и переливание крови), чтобы понять, не несут ли и они риск заражения болезнью Альцгеймера.