Мультивитамины опасны для детей, а энергетические батончики - для взрослых

Мультивитамины, биодобавки для похудения и тонизирующие средства не так уж безопасны, предупреждают ученые из Центра контроля и предотвращения заболеваний. Они проанализировали данные, предоставленные 63 больницами, собранные с 2004 по 2013 год. Оказалось, что нарушения здоровья, вызванные приемом популярных биодобавок, вынуждают людей обращаться за медицинской помощью примерно 23000 раз в год. Почти у 2000 человек проблемы оказываются настолько серьезными, что им требуется госпитализация, сообщает Медпортал.

Эндрю Геллер (Andrew I. Geller) объясняет, что среди обратившихся были люди разных возрастов, однако чаще всего от последствий приема биодобавок страдали молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет. Именно они чаще других страдают от лишнего веса и принимают различные средства для его снижения. Также молодые люди чаще представителей других возрастных групп употребляли тонизирующие и энергетические препараты, содержащие кофеин. Чрезмерное употребление таких средств вызывало учащенное сердцебиение и боль в груди.

Читайте такжеЧем опасен избыточный прием витаминов Дети младше 5 лет чаще страдали от передозировки мультивитаминов, а у пожилых людей возникали проблемы при глотании таблеток. Проблемы с сердцем у взрослых нередко были вызваны употреблением средств для повышения половой активности и спортивных добавок.