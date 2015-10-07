Кальций не укрепляет кости

Широко распространено мнение, что содержащие кальций витамины, а также молоко, творог и другие богатые кальцием продукты, способны сделать кости прочнее. Однако это популярное заблуждение было опровергнуто новозеландскими учеными. Они сообщили, что кальций практически бесполезен для укрепления костей. Правда, это утверждение относится только к людям старше 50 лет, сообщает Медпортал.

Марк Болланд (Mark J. Bolland) и его коллеги из Университета Окленда (University of Auckland) проанализировали результаты двух исследований, посвященных изучению влияния кальция на плотность костей.

В одном из них были собраны данные о 13790 мужчинах и женщинах старше 50 лет. Авторы выяснили, что регулярный прием препаратов кальция и употребление богатых кальцием продуктов, делало кости прочнее всего на 1-2%.

В другом крупном исследовании изучалась взаимосвязь между приемом кальция и частотой переломов костей. Опрос более 45000 человек показал, что регулярный прием препаратов кальция никак не влиял на вероятность переломов.

Авторы считают, что здоровое и разнообразное питание обеспечивает необходимое количество кальция, поэтому дополнительно принимать витамины с кальцием или переходить на специальную диету ради укрепления костей не стоит.