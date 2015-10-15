Учёные установили, что плацебо делает бегунов более быстрыми и выносливыми

Исследователи из Университета Глазго (University of Glasgow) под руководством Рамзи Росса (Ramzy Ross) решили выяснить, влияет ли плацебо на выносливость и спортивные результаты. В проведенном ими исследовании приняли участие 15 легкоатлетов, сообщает Медпортал. Каждому из них сообщили, что для улучшения показателей на беговой дорожке, им будут сделаны инъекции эриптопоэтина. Известно, что эритропоэтин увеличивает количество эритроцитов в крови. В некоторых видах спорта он считается допингом и его применение запрещено.

Перед началом исследования ученые попросили всех спортсменов пробежать 3 км, после чего каждому из них была сделана инъекция препарата. Авторы объясняют, что в одном из более ранних исследований было показано, что плацебо в форме инъекций оказывалось более эффективно, чем «пустышки» в таблетках. Бегуны были уверены, что получают эритропоэтин, но в действительности им делали инъекции физиологического раствора. После укола исследователи вновь просили участников пробежать трехкилометровую дистанцию.

Эксперимент длился несколько недель. Спортсмены, получавшие инъекции плацебо, сообщили, что инъекции сделали их выносливее и помогли быстрее восстанавливаться после забега. Важно и то, что плацебо помогло увеличить скорость бегунов, правда всего на 1,2%.