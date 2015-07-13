Лекарства могут влиять на характер человека

Как показало исследование Университетского колледжа Лондона и Оксфордского университета, например, антидепрессанты заставляют людей вести себя в большей степени бескорыстно, а препараты для лечения болезни Паркинсона делают людей более эгоистичными, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые собрали группу здоровых добровольцев и дали тем или циталопрам (антидепрессант, влияющий на уровень серотонина в мозге), или плацебо. Другой группе добровольцев раздали леводопу - препарат против болезни Паркинсона. Он повышает уровень дофамина в организме. Остальные так же получили плацебо.

В итоге принимавшие циталопрам были готовы заплатить почти в два раза больше, чтобы другие люди не пострадали в ходе стрессового эксперимента, чем группа принимавших плацебо. А вот принимавшие леводопу, напротив, имели меньше альтруистических черт.

Данные выводы можно использовать для лечения расстройств психики, связанных с антисоциальным поведением. Яркий пример - психопатия, характеризующаяся неспособностью сопереживать. Возможно, психопатию удастся вылечить, воздействуя на уровни дофамина и серотонина.