Похвала в стрессовой ситуации повышает продуктивность

По словам ученых из Гарвардской школы бизнеса, комплименты мотивируют. Они напоминают людям об их успехах и заставляют стремиться к совершенству. В эксперименте, проведенном исследователями, 123 добровольцам нужно было пройти "собеседование". Специалисты заметили, что у участников, которых перед этим хвалили друзья, интервью прошло лучше, чем у тех, кто не получал комплиментов либо сам выписывал все свои достижения, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые предполагают: позитивная обратная связь создает надежду на будущий успех и вызывает положительные эмоции. Кроме того, она напоминает человеку о том, какое влияние он способен оказывать на других. Во втором эксперименте 75 участников попросили высказать креативные идеи на разные темы, например, о том, как можно использовать старую газету. Исследователи вновь установили, что те, кого похвалили перед экспериментом, справились лучше.

Третий эксперимент был проведен в рабочей обстановке. Ученые пришли к выводу: сотрудники, которых хвалит босс, реже бросают работу или выгорают. Так, специалисты советуют руководителям отмечать достоинства, а не недостатки подчиненных. Это повысит продуктивность работников.