Исследования показали, как вес человека влияет на его долголетие

Ученые из США поделились результатами исследования, которые идут в разрез с медицинскими постулатами. Возможно, вы напрасно истязаете себя правилами здорового образа жизни – эксперты выяснили, что число отпущенных человеку лет не зависит ни от вредных привычек, ни от веса.

Об этой работе рассказало издание Journal of Epidemiology and Public Health, пишет ladyhealth.com.ua. В рамках исследовательского проекта они проверили 51 научное изыскание и резюмировали свои выводы. Больше всего исследователей интересовала связь между риском смертности и показателями веса. Но они столкнулись с неожиданным фактом.

Изучение истории болезни и анамнезов множества пациентов показало, что люди, обладающие избыточным весом, недостаточным или стандартным количеством килограммов, имеют одинаковую вероятность наступления смерти. Внезапная кончина по-прежнему является одним из самых загадочных явлений для науки. Человек может умереть, даже если все его медицинские анализы будут превосходны.

На вероятность смерти не влияет отсутствие вредных привычек, хронических заболеваний или употребление наркотических средств. Об этом говорят врачи на основании полученных данных.

Данный вывод, впрочем, не означает, что неправильное питание не может навредить здоровью. Ученые подчеркивают особую опасность дистрофии и большого веса. По их мнению, не масса тела как таковая, а резкие перепады показателей веса повышают шансы человека скончаться раньше времени. А если постоянно контролировать свои весовые показатели, есть большая вероятность прожить дольше.