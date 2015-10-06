"Совы" склонны к ожирению - открытие

Это связано с нарушением циркадных ритмов, считают ученые. Если подросток любит проводить ночь напролет с гаджетами, то он рискует заработать ожирение в течение ближайших пяти лет. Исследователи из Университета Калифорнии проанализировали данные более 3300 юношей и взрослых, передает Business Standard.

Оказалось, из-за каждого потерянного часа ночного сна добровольцы набирали лишние 2,1 единицы Индекса Массы Тела (ИМТ). Специалисты выяснили: на вес подростков влияло именно время засыпания, а не общее количество ночного сна. Также исследование показало, что подростки редко спали положенные 9 часов и потом страдали от сонливости на уроках в школе.

По словам ученых, в подростковом возрасте циркадный ритм, отвечающий за физиологические и метаболические функции, сдвигается на более поздний цикл сна. Таким образом, привычка рано ложиться спать является залогом нормального веса.