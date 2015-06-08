Сладости с транс-жирами могут стать причиной депрессии

В новом исследовании, проведенном в Университете Сан-Диего, приняли участие 5000 человек. Специалисты обнаружили: транс-жиры, входящие в состав хлебобулочных изделий и обработанных продуктов, влияют на способность регулировать эмоции. Участники, которые употребляли больше всего транс-жиров, хуже контролировали свои эмоции и хуже в них разбирались, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Добровольцы, которые ели меньше всего продуктов с транс-жирами, лучше остальных могли управлять своим настроением. Исследователи надеются: их открытие поможет разобраться в том, как рацион питания влияет на наше эмоциональное состояние. В небольших количествах транс-жиры содержатся в мясе и молочных продуктах. Искусственные транс-жиры образуются, когда масло вступает в реакцию гидрогенизации и затвердевает.

После оно используется для жарки или добавляется в обработанные продукты, например, печенье и пирожные. Именно в них самые высокие уровни транс-жиров, обеспечивающих продуктам длительный срок хранения. Диета с высоким уровнем транс-жиров повышает уровень холестерина в крови. Это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, предыдущие исследования показали: транс-жиры делают людей агрессивными.