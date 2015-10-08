Шотландские учёные разработали быстрый тест для диагностики инфаркта

Ученые из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) разработали новый диагностический тест для выявления инфаркта. Они считают, что его использование в клинической практике поможет более чем в два раза сократить количество госпитализаций пациентов с подозрением на сердечный приступ, сообщает Медпортал.

Чаще всего пациентов, жалующихся на резкую боль в груди, являющуюся одним из симптомов инфаркта, помещают в стационар для дальнейшего наблюдения и проведения необходимых обследований.

Одним из обязательных анализов при подозрении у больного сердечного приступа является определение уровня белка тропонина, для чего у пациента берется кровь сразу после поступления и спустя 12 часов. В том случае, если предварительно поставленный диагноз не подтверждается результатами анализа крови, пациента выписывают, однако, ожидая результатов, больные вынуждены провести в больнице больше 12 часов.

Атул Ананд ( Atul Anand) и другие исследователи объясняют, что для подтверждения инфаркта с помощью нового теста достаточно лишь однократного анализа на тропонин. Эффективность теста была подтверждена с участием 6304 пациентов, а точность постановки диагноза составила 99,6%. Новый диагностический инструмент помог избежать ненужных госпитализаций, точно выявив пациентов, вероятность возникновения инфаркта у которых была минимальна.