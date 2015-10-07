Головные боли разрушают мозг человека, открыли исследователи

Копенгагенский университет исследовал влияние мигрени на мозг человека. Выяснилось: головные боли производят разрушительный эффект на мозг, отмечает meddaily.ru "Экспресс-новости". Если у человека частые мигрени, то возрастает риск поражений головного мозга и аномалий белого вещества.

Что важно, головные боли приводят к необратимым изменениям структуры мозга. В мире мигрени диагностированы примерно у 10-15% человек. С точки зрения последнего открытия, вырисовывается довольно тревожная картина.

Ученые доказали: в большей степени подвержены изменениям структуры головного мозга люди, страдающие мигренями с аурой. У этой группы пациентов на 68% больше шансов получить повреждения белого вещества. Наличие обычной мигрени повышает риск на 34%. Получается, мигрень с аурой несет с собой на 44% больше шансов получить безвозвратные изменения структуры мозга, нежели обычная мигрень.