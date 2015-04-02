Женщины чаще страдают от мигреней

Причем, происходит это чаще. По подсчетам ученых, женщин посещает на 1 приступ мигрени больше ежемесячно, пишет meddaily.ru. У мужчин насчитывается где-то 6 приступов в месяц, а у женщин - 7.

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У женщин приступ длился 7 часов 37 минут, у мужчин - 6 часов 31 минуту. Это показало приложение Migraine Buddy, которое собирает информацию о приступах мигрени. При этом приложение связывает приступы с погодой. Что касается причин приступов, то у мужчин на 35% чаще причиной было физическое напряжение. У 50% женщин это были изменения погоды (температуры и давления).

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Примечательно: изменения во влажности и температуре значительно повышают риск мигреней у представителей обоих полов. У мужчин во время приступов чаще наблюдалась светочувствительность, а у женщин - повышенная чувствительность к запахам. Представители сильной половины в большей степени проявляли признаки депрессии, женщин же терзала тошнота.