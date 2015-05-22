Парацетамол во время беременности угрожает здоровью мальчиков - ученые

Исследователи из университета Эдинбурга проводили исследования на мышах, которым имплантировали ткани человеческого плода, чтобы имитировать беременность.

В результате у тех животных, которым давали парацетамол в течение семи дней, был обнаружен более низкий уровень тестостерона - ключевого гормона, отвечающего за развитие мужских репродуктивных органов.

Национальная служба здравоохранения Великобритании предупреждает, что беременным следует принимать лекарства только в случае необходимости и в как можно меньших количествах.

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В то же время британское Агентство по контролю за качеством лекарств напоминает, что парацетамол - один из немногих обезболивающих препаратов, которые считаются безопасными для беременных.

Парацетамол также снижает жар, что является крайне важным свойством, ведь повышенная температура тела матери может повредить развитию плода.

Вероятность того, что парацетамол может привести к отклонениям развития зародыша, указывалось и в других исследованиях.

Например, исследование голландских ученых показало, что у женщин, которые во время беременности принимали парацетамол, повышался шанс родить мальчика с неопущенными яичками, а это, в свою очередь, может привести к нарушениям в репродуктивной системе.

Исследователи Эдинбургского университета вживили мышам ткани человеческого плода, а затем давали им парацетамол в течение недели.

У этих мышей резко упал уровень тестостерона в сравнении с мышами, которые получали плацебо.

Следует заметить, что употребление мышами парацетамола только в течение суток не повлияло на уровень тестостерона.

Доктор Роб Митчелл, глава исследовательской группы, сказал, что в целом результаты исследования указывают на то, что употребление парацетамола во время беременности увеличивает риск нарушений в репродуктивной системе мальчиков.

По его словам, беременные женщины должны принимать это болеутоляющее средство в минимальных дозах и в течение короткого периода времени.

Однако исследователи подчеркивают, что пока еще рано утверждать, будто результаты исследования на мышах можно распространять на людей. Ученые, впрочем, отмечают, что провести эксперимент над беременными женщинами невозможно из соображений этики.

В то же время, Королевский колледж педиатрии и детского здоровья заявляет, что парацетамол является важным медицинским препаратом, и не следует полностью отказываться от его использования.

Доктор Мартин Уорд-Платт отмечает, что парацетамол снижает жар, а высокая температура матери во время беременности может нанести серьезный вред эмбриону.

Тем временем другой Королевский колледж акушерства и гинекологии заявляет, что к результатам исследования Эдинбургского университета следует относиться осторожно.

"Важно отметить, что исследование проводилось на животных, и результаты исследования невозможно экстраполировать на беременных женщин", - говорит доктор Садаф Гаем-Магами.

"Кроме того, мыши не были беременными, а лишь находились в "состоянии беременности", искусственно вызванном введением гормонов и имплантацией тканей яичек человеческого эмбриона", - добавляет эксперт.

По его словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, действительно ли влияет употребление парацетамола беременными женщинами на уровень тестостерона у их сыновей.