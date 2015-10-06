Финские учёные установили: дети, пользующиеся ингаляторами против астмы, отстают в росте

Финские ученые наблюдали за 12482 детьми в течение первых двух лет жизни, собирая данные о весе и росте малышей, а также информацию о том, какие препараты им назначались. Дети, принимавшие ингаляционные кортикостероиды флутиказон и будесонид, назначаемые обычно для лечения астмы, были примерно на 2,5 см ниже своих сверстников, сообщает Медпортал. Среди детей, употреблявших препараты дольше полугода, отставание в росте оказалось более выраженным.

Авторы исследования подчеркивают: до недавнего времени было популярно мнение о том, что подобные препараты замедляют рост лишь временно. Однако у них есть основания предполагать, что прием ингаляционных кортикостероидов в раннем детстве имеет длительный эффект и вызывает отставание в росте даже во взрослом возрасте. Проанализировав информацию о росте родителей, ученые рассчитали предполагаемый рост уже выросших детей: употребление препаратов от астмы уменьшало их этот показатель в среднем на 3 см. Для подтверждения своей теории исследователи планируют продолжать наблюдения.

Читайте такжеСпециальный салат защитит лёгкие от загрязнённого воздухаАнтти Саари (Antti Saari) и его коллеги из Университета Восточной Финляндии (University of Eastern Finland) отметили также, что задержку роста вызывал и прием антибиотиков в раннем детстве. Часто болевшие дети, которым неоднократно назначали курсы антибиотиков, также оказались ниже своих ровесников.

Авторы поясняют, что отказываться от жизненно важных препаратов конечно же не стоит, однако врачи должны предоставлять родителям информацию о возможных последствиях приема этих лекарств.