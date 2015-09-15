Медики назвали самые "толстые" и "стройные" нации Европы

Международный коллектив врачей назвал самые «толстые» и «стройные» нации Европы. Среди исследуемых учеными народов немцы и славяне не упоминаются. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Genetics, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Daily Mail, сообщает lenta.ru.

В своей работе медики проанализировали данные по примерно 250 тысячам человек, а также 17,5 тысячам родственных пар из 14 стран Европы. Генетическое исследование выявило несколько независимых локусов, наличие которых у представителей европейских народов ученые связали с особенностями строения их тела.

Исследование показало, что чем выше средний рост представителей какой-либо нации, тем они стройнее и меньше индекс массы тела (ИМТ) у ее представителей. Последний определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах) и позволяет определить наличие избыточного веса. Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23.

Самыми высокими и стройными оказались жители скандинавских стран — Норвегии, Швеции и Дании, тогда как самыми упитанными и низкорослыми — испанцы, итальянцы, португальцы, а также греки. Французы и британцы заняли средние позиции.

Ученые отмечают, что наблюдаемая ими корреляция между ИМТ у различных народов и их географическим положением обусловлена, скорее всего, не только генетическими особенностями (которые, в свою очередь, сформировались под влиянием климатических факторов), но и традициями национальной кухни, а также экологии.

Исследование, по оценке ученых, в целом подтверждает известный европейский стереотип о «высоких и стройных» скандинавах (жителях Северной Европы) и «низкорослых и толстых» греках (представителях юга Европы).