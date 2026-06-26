Как бананы влияют на печень: гепатолог дал неожиданный ответ

Этот популярный фрукт обладает как полезными свойствами, так и имеет свои подводные камни.

Бананы полезны для печени – но только при одном условии. Как объясняет гастроэнтеролог в материале onet.kobieta, ответ зависит от того, как выглядит ваш рацион в целом.

Главное преимущество бананов – клетчатка. Она улучшает контроль уровня сахара в крови, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и снижает отложение жира в печени.

"Клетчатка помогает поддерживать здоровый вес, улучшает контроль уровня сахара в крови и уменьшает отложение жира в печени. Она также может уменьшить воспаление, что является ключевым фактором для профилактики заболеваний печени", – отмечает гастроэнтеролог и гепатолог Цинь Рао.

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Это подтверждает и исследование, опубликованное в журнале "Frontiers in Public Health": диета, богатая клетчаткой, связана с более низким риском неалкогольной жировой болезни печени. Механизм прост – здоровая кишечная флора, которую поддерживает банановая клетчатка, опосредованно защищает печень от воспаления и повреждений.

Калий в бананах тоже приносит пользу – он улучшает чувствительность к инсулину и уменьшает воспаление. Некоторые исследования связывают высокое потребление калия с меньшим риском жировой и рубцовой форм поражения печени. Кроме того, бананы содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса – одного из факторов развития заболеваний печени.

"Натуральные сахара, содержащиеся во фруктах, не оказывают негативного воздействия на печень, в отличие от сахаров, добавленных в сладкие напитки или обработанные продукты. Наличие клетчатки, витаминов и антиоксидантов замедляет усвоение сахара и оказывает защитное действие".

Однако научные данные не столь однозначны. Обзор 2024 года подтвердил, что рацион, богатый фруктами и овощами, снижает риск жировой болезни печени. Тем не менее исследование 2022 года, опубликованное в "Scandinavian Journal of Gastroenterology", показало другое: люди, которые едят много фруктов, могут иметь более высокий ИМТ – а лишний вес уже сам по себе является фактором риска для печени.

Поэтому доктор Рао подчеркивает: один банан ничего не решает – важна общая картина.

"Диета, основанная на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах и рыбе, приносит наибольшую пользу для здоровья печени. Один банан сам по себе не компенсирует влияние диеты, богатой сильно обработанными продуктами, сахаром и алкоголем", – подытожил он.

Ранее мы писали, поможет ли употребление банана заснуть. Известно, что бананы содержат магний, который способствует расслаблению мышц и улучшению качества сна.

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