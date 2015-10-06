Великобритания начинает проект, в ходе которого впервые проведут 10 трансплантаций матки

В октябре 2014 года в Швеции родился первый в мире ребенок, выношенный в пересаженной матке. Сейчас власти разрешили британским врачам провести подобные трансплантации в рамках клинического исследования, которое начнется весной. Если оно пройдет успешно, то первый ребенок может появиться на свет в начале 2018 года. Британское Общество по фертильности (British Fertility Society) одобряет такое решение, сообщает Медпортал.

В Швеции 36-летняя женщина родила ребенка после пересадки матки. Это первый в мире случай успешных родов после трансплантации донорской матки. Пересадка матки в Швеции произошла от живого донора. В Британии планируется пересаживать матку от женщины с умершим мозгом, но еще бьющимся сердцем.

Читайте такжеДля женщин самым эффективным способом омоложения является беременностьОперация занимает около шести часов. Чтобы избежать отторжения матки, пациентке придется принимать иммунодепрессанты после пересадки и на протяжении всей беременности. Состояние ее здоровья будет тщательно отслеживаться в течение года, а затем эмбрион, полученный в результате ЭКО из ооцита пациентки и сперматозоида ее партнера, имплантируют в матку. Если все пройдет хорошо, через восемь месяцев ребенок появится на свет с помощью кесарева сечения. Паре предоставят право на две беременности, а затем матку удалит команда хирургов. Это избавит женщину от необходимости принимать иммунодепрессанты все оставшуюся жизнь.

Читайте такжеНемка в 65 лет родила четвернюСогласно Womb Transplant UK, операция стоит около £50000, однако эту сумму будет оплачивать не пациентка, а сам проект (в том числе, на общественные пожертвования).

Сейчас проводится строгий отбор кандидаток по множеству критериев, в том числе – возраст не старше 38 лет, долгосрочные отношения с партнером и здоровый вес.