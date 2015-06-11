Впервые в мире женщина родила ребенка с помощью замороженных тканей

Женщине удалили один яичник, когда ей было 13 лет, перед тем, как ее начали лечить от серповидноклеточной анемии, пишет BBCUkrainian.com.

Второй ее яичник отказал после лечения.

Эксперты надеются, что процедура, к которой они прибегли, сможет помочь другим молодым пациентам.

Женщина родила здорового мальчика в ноябре 2014 года, и детали этого случая были опубликованы в среду в журнале Human Reproduction.

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Женщине, которая решила остаться анонимной, поставили диагноз серповидноклеточная анемия, когда ей было пять лет.

Она эмигрировала из Республики Конго в Бельгию, где врачи решили, что состояние девушки настолько плохое, что ей нужна пересадка костного мозга. Для этого использовали соответствующие ткани ее брата.

Но до того надо было провести курс химиотерапии, чтобы организм ребенка не отвергал чужую ткань.

Химиотерапия негативно влияет на работу яичников, поэтому врачи решили удалить у подростка правый яичник и заморозить фрагменты тканей. К тому моменту организм девушки уже начал взрослеть, но менструации у нее еще ни разу не было. Второй яичник отказал, когда пациентке было 15 лет.

Через десять лет молодая женщина решила, что хочет детей. Тогда врачи пересадили ей четыре фрагмента заготовленных тканей в яичник, который остался, и еще одиннадцать фрагментов - в другие части тела.

Через пять месяцев у женщины началась менструация, и позже она забеременела естественным путем в возрасте 27 лет.

Доктор Изабель Деместере, которая лечила женщину от бесплодия, рассказала, что во время лечения пациентка очень нервничала, так как это была ее единственная возможность иметь ребенка, но теперь она "очень рада и наслаждается своей новой жизнью".

Госпожа Деместере надеется, что такая терапия поможет другим молодым женщинам, тем более, что с годами растет количество людей, которые вылечились после гематологических заболеваний в детском возрасте.

По ее словам, следует провести исследование на девочках более раннего возраста, поскольку в этом случае пациентка на момент взятия образцов ткани уже вошла в пубертатный период.

По мнению доктора Деместере, такой вид терапии следует применять только в случае высокой вероятности отказа репродуктивной функции из-за риска, связанного с возможным повреждением здорового яичника и пересадкой злокачественных клеток.

Профессор Адам Бэйл, который возглавляет британское общество по проблемам фертильности, приветствовал эту новость. По его словам, до сих пор в медицине существовали сомнения относительно того, что яйцеклетки, взятые в таком юном возрасте и пересаженные женщине после длительного хранения, могут полноценно развиться.

Около 40 детей в мире родились после пересадки замороженных клеток яичников, взятых от взрослых женщин.