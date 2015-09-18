Массаж снимает состояние хронического стресса



Хронический стресс вызывает, среди прочего, увеличение кортизола и инсулина в крови. Кортизол оставляет держит наш организм и психику в напряжении, при этом повышаются частота сердечных сокращений и артериальное давление – такая нагрузка подвергает нас более высокому риску развития сердечнососудистых заболеваний, в частности, инсульта и сердечного приступа. Нарушения секреции инсулина также могут привести к в конечном счете к развитию обменных нарушений и сахарного диабета.

Но если держать стресс под контролем, можно нивелировать эти последствия – и массаж в этом поможет. Также массаж может уменьшить другие последствия нервного перенапряжения и решить различные проблемы, связанные со здоровьем. Недавнее масштабное исследование показало, что лечебный массаж может уменьшить показатели артериального давления и уровень кортизола, гормона стресса, что положительно сказывается на состоянии сердечнососудистой системы, а также снижает тревожность и симптомы депрессии.

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А исследование, результаты которого были представлены в Critical Care Nursing Journal, показало, что массаж ног, который проводится всего лишь в течение пяти минут, приводит к снижению частоты сердечных сокращений, снижает артериальное давление и улучшает дыхание у пациентов с болезнями сердца и сосудов.