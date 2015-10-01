Умные люди часто бывают счастливы и хорошо зарабатывают

Исследователи из Оксфордского университета установили: умные люди часто бывают счастливы. Кроме того, они обычно хорошо образованны и много зарабатывают. Судя по всему, это можно объяснить особыми связями в их мозге. Специалисты проанализировали данные МРТ-сканирования мозга 461 человека, сообщает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Ученые выяснили, какие области мозга взаимодействовали между собой. После они создали коннектомы (подробные описания связей в мозге) для каждого участника. Затем исследователи с помощью корреляционного анализа сопоставили коннектомы с 280 поведенческими и демографическими характеристиками тех же добровольцев.

Специалисты обнаружили: у одних людей коннектомы были тесно связаны сразу с несколькими положительными характеристиками, такими как богатый словарный запас, хорошая память, высокий уровень доходов и образованность. А коннектомы других людей коррелировали со многими отрицательными характеристиками, например, гневом, нарушением правил, низким качеством сна и употреблением психоактивных веществ.