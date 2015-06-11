Учёный разработал реабилитационную программу "Как стать счастливым"

По словам доктора Амита Соода из Клиники Майо, для счастья не нужны деньги, здоровье или успех.

Путь к счастью - разработанная ученым четырехступенчатая программа, рассчитанная на 10 недель. Амит Соод уверен: счастье на 40-50% зависит выбора, который делает человек, и того, на чем он фокусируется, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Предыдущие исследования показали, что человеческий мозг запрограммирован на то, чтобы замечать негатив. Это помогло предкам современных людей выжить. По мнению Амита Соода, изменение взгляда на жизнь способно значительно повысить уровень счастья. Программа специалиста состоит из 4 шагов.

Первый шаг - тренировка, помогающая контролировать мысли. Ученый предлагает использовать технику 5-3-2. После пробуждения, в первую очередь, нужно думать о пяти людях, занимающих важное место в вашей жизни. В первые три минуты встречи с близкими людьми стоит приветствовать их так, будто вы не виделись очень давно. И, наконец, увидев человека, в первые 2 секунды следует мысленно пожелать ему всего наилучшего. Второй шаг - развитие эмоциональной устойчивости через благодарность, сострадание, принятие и прощение.

Третий шаг - укрепление связи между вашим разумом и телом с помощью чтения, упражнений, музыки, искусства, молитвы, медитации и йоги. Четвертый шаг - здоровый образ жизни и полезные привычки, в частности, физическая активность и правильное питание. Также Амит Соод рекомендует проще смотреть на жизнь. Специалист заявляет: всего за 10 недель программы образ мыслей в корне меняется.