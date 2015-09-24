Чтобы лучше запомнить информацию, детям нужно несколько дней

В новом исследовании, проведенном сотрудниками Университета Огайо, приняли участие дети в возрасте 4-5 лет. Участники играли в видеоигру, в которой им нужно было запоминать связи между объектами. Дети, которые вновь играли в игру несколько дней спустя, справились с ней на 20% лучше тех, кто играл повторно в тот же день, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи утверждают: детский мозг способен формировать сложные ассоциации, просто ему для этого необходимо больше времени. Исследование освещает два разных, но при этом тесно связанных феномена. Первый феномен - "крайнее забывание". Когда дети быстро и последовательно запоминают несколько вещей, каждая следующая вещь заставляет их забыть предыдущую.

Второй феномен - "отсроченное воспоминание". Так, спустя несколько дней дети могут вспомнить ранее забытую информацию. Ученые предполагают: запомнить нужную информацию детям помогает сон. Правда, это вовсе не значит, что ребенок в процессе сна способен запомнить столько же информации, сколько взрослый человек.