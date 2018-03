Сахар повышает риск заболеваний сердца и сосудов

Газировка и другие сахаросодержащие напитки могут серьезно вредить сердцу, повышая риск инфаркта, инсульта и хронических сердечных заболеваний. Один-два таких напитка ежедневно связаны с повышением риска приступа стенокардии или развития сердечной недостаточности на 35%, инсульта – на 16% и диабета 2 типа – на 26%. Такие выводы сделаны в обзоре гарвардского нутрициолога Васанти Малик (Vasanti Malik) в Journal of the American College of Cardiology, сообщает Медпортал.

Эксперты отмечают, что если раньше рекомендации по питанию, снижающему риск сердечно-сосудистых заболеваний, делали упор на сокращении жиров и холестерина, сейчас фокус сместился на добавленный сахар, который оказывает большее влияние (а почти половина добавленного сахара употребляется в виде напитков).

Малик описывает вредное действие на сердце разных сахаров (например, глюкозы и фруктозы). Они не повреждают сердце напрямую, но приводят к другим состояниям (например, диабету, стеатозу печени, подагре), которые повышают риск болезней сердца.