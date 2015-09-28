Учёные изобрели новый метод дистанционного "зашивания" ран внутри тела

Для закрытия ран в организме обычно требуется хирургическое вмешательство – сшивание тканей в процессе операции, однако в некоторых местах наложить швы крайне трудно. Исследователи из Гарвардского университета (Harvard University) под руководством Эллен Роше (Ellen T. Roche) придумали новую технику, которая может заменить традиционные швы и подходит даже для труднодоступных частей тела. Этот подход, как считают разработчики, гораздо менее инвазивен, травматичен и более легок в применении, чем наложение швов, сообщает Медпортал.

В методе используются катетер, два баллона и биодеградируемый полимерный пластырь-заплатка. Баллоны, доставленные к нужному месту с двух сторон, надувают, и они, расширяясь, прижимают заплатку к ткани. Последующее воздействие ультрафиолетового освещения «приклеивает» заплаткук месту повреждения. Затем исследователи сдувают баллон и выводят их из организма, оставляя заплатку вместо шва.

Ученые смогли проверить новую технику на живых крысах – результатом было минимальное воспаление и выживание всех животных. Был исправлен и сложный дефект перегородки в бьющихся сердцах свиней. Наконец, разработку использовали и для герметизации язв желудка и брюшных грыж у свиней ex vivo. По-видимому, новую стратегию можно считать универсальной для избавления от подобных повреждений.