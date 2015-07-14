Ультразвук залечит любые раны, даже незаживающие

Заряд ультразвуковых волн способен победить упрямые раны, которые никак не хотят затягиваться. Тесты на животных показали: процесс заживления возможно сократить почти на треть. Теперь предстоит проверить методику на людях, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC. Напомним: ультразвук уже используют для лечения некоторых повреждений костной ткани. На сей раз, университеты Шеффилда и Бристоля взяли мышей с хроническими ранами, которые часто заражались и долго не хотели закрываться.

К подобным ранам относятся пролежни, диабетические язвы. Нередко они образуются у пожилых людей, ведь у них снижена активность восстановительных систем организма. Но высокочастотные звуковые волны заставляют клетки вибрировать в самой ране и вокруг. Это будит клетки. Как было установлено в рамках тестов, волны помогали и старым животным, и мышам с диабетом. Время регенерации сократилось с 9 до 6 дней. В целом показатели восстановления вернулись к уровню молодых животных.

Ученые, правда, обрабатывали раны до того, как те перешли в хроническую фазу. То есть им требуется проверить ультразвук на ранах, которым уже несколько недель. Что важно, ученые использовали приборы почти того же типа, что и в кабинетах УЗИ.