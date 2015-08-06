Пациенты с ожирением снова набирают вес после операции на желудке

Рукавная резекция желудка (лапароскопическая операция по поводу ожирения) приводит к потере веса и частичной ремиссии в отношении сопутствующих ожирению расстройств, однако длительное отслеживание таких пациентов показало, что со временем значительная часть веса набирается вновь, а диабет рецидивирует. Исследование, проведенное под руководством израильского бариатрического хирурга Андрея Кейдара (Andrei Keidar), опубликовано в журнале JAMA Surgery, пишут Медновости.

Ожирение рассматривается как серьезная угроза здоровью и фактор риска развития таких расстройств, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность. Бариатрические процедуры, по данным исследований, эффективнее любых нехирургических вмешательств у таких пациентов. Лапароскопическая рукавная гастрэктомия (резекция желудка) – одна из бариатрических процедур, набирающих все большую популярность на Западе. Однако данных о ее долгосрочной эффективности недостаточно. Группа Кейдара попыталась восполнить этот пробел.

Медики собрали данные по всем пациентам, проходившим рукавную резекцию в израильской больнице Бейлинсон с апреля 2006 года по февраль 2013 года: демографические параметры, показатели отслеживания веса, результаты анализов крови и сведения о приеме лекарств и заболеваниях. Операции были проведены 443 пациентам, но полные данные имелись не по всем из них. Осмотр через год после операции прошли 54% больных; через 3 года – 49%; через 5 лет – 70%. Потеря лишнего веса наблюдалась в этих группах у 77%, 70% и 56% соответственно. Полная ремиссия диабета сохранялась у 51%, 38% и 20% соответственно. Ремиссия артериальной гипертензии наблюдалась у 46% (через год), 48% (через 3 года) и 46% (через 5 лет).

«Данные по прошествии более длительного периода выявили набор веса и снижение уровня ремиссии диабета 2 типа и других сопутствующих заболеваний. Эти данные следует учитывать при принятии решения о том, какая именно бариатрическая операция будет подходящей для пациента с ожирением», – пишут авторы.