Пиво может спровоцировать воспаление в суставах

Люди, которые предпочитают пить вино, реже сталкиваются с остеоартритом коленного сустава, в отличие от любителей пива. Последние, как раз, склонны к развитию артрита, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail со ссылкой на научную работу Университета Ноттингема.

Специалисты исследовали привычки 2000 мужчин и женщин в возрасте 45-86 лет. У людей был артрит коленного или бедренного сустава. Их сравнили с контрольной группой в 1000 здоровых человек. По сравнению с непьющими людьми, добровольцы, выпивавшие по 20 или более единиц эля в неделю, на 93% чаще сталкивались с поражением коленного сустава. Также они в два раза чаще имели проблемы с бедренным суставом.

А вот люди, пившие по 6 бокалов вина в неделю, на 44% реже страдали от артрита коленного сустава. Между тем, люди, выпивавшие минимум 7 бокалов, снижали, тем самым, риск более чем вдвое. Есть теория: в вине содержатся антиоксиданты-полифенолы. И они спасают от воспаления. В свою очередь, пиво повышает уровень мочевой кислоты, губительной для суставов.