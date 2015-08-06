Вино полезно для людей, желающих сохранить фигуру

Как показали исследования, некоторые виды вина ускоряют процесс обмена веществ, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Правда.RU". Главное, чтобы в основе напитка был черный виноград, содержащий эллаговую кислоту. Данное вещество разгоняет метаболизм и омолаживает клетки печени, говорят сотрудники Университета Орегона и их коллеги из Колледжа сельскохозяйственных наук.

Эффективность проверили на грызунах. В ходе эксперимента животных разбили на две группы. Первую группу кормили черным виноградом в том объеме, что он составлял 10% от общей калорийности рациона. Вторая группа была контрольной и питалась разными фруктами. Данный режим питания сохранялся на протяжении 10 недель.

За это время вторая группа значительно набрала вес. С первой набор не происходил. Более того, у первой группы снизилась концентрация сахара в крови. Как показал анализ, черный виноград, помимо эллаговой кислоты, содержит полезные белки PPAR-альфа и PPAR-гамма. Они тоже ускоряют обмен веществ и снижают уровень сахара. Ученые советуют выпивать по одному бокалу вина не более 2 раз в неделю.