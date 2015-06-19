Магнитные бури могут обострять артрит

Ревматоидный артрит и гигантоклеточный артериит — аутоиммунные заболевания, которые могут привести к инвалидности, пишет Здоровье. Первая болезнь поражает суставы и связки, вторая вызывает воспаление стенок артерий, вследствие чего возникают головные боли, проблемы со зрением и прочее.

Авторы исследованияв TheBMJOpen проверили статистику клиники Мейо и заметили, что случаи артрита и артериита заметно учащаются каждые 10-11 лет. В природе на так много событий, которые проходят с такой периодичностью, и одно из них — это цикл солнечной активности.

Затем учёные проанализировали связь между магнитной активностью Солнца с 1966 по 2007 год и случаев повышенного уровня ультрафиолетового излучения с 1950 по 2007 год с частотой постановки диагнозов "ревматоидный артрит" и "гигантоклеточный артериит" в округе Олмстед клинике Мейо за тот же период времени. Оказалось, что в годы пиков магнитной активности число больных с одним из этих двух диагнозов максимально. Заболеваемость гораздо меньше связана с ультрафиолетовым излучением, чем с магнитной активностью Солнца.