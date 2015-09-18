"Гормон спорта" укрепляет костную систему человека

Судя по всему, дело в иризине, который выделяется мышцами во время тренировок, пишет Здоровье.

Читайте такжеХолодный душ после занятий спортом вредит мышцам

СМИ не раз писали про иризин и его пользу для организма. Эту молекулу обнаружили всего несколько лет назад, и с тех пор многие успели усомниться в её существовании, а потом вновь появились доказательства его реальности. Поэтому исследования иризина продолжаются. Водной из новых статейэто вещество вводили мышам раз в неделю в течение месяца. Затем кости конечностей животных тестировали на плотность и прочность. Оказалось, что компактное вещество костей (это внешний слой кости) от регулярных инъекций животному иризина становятся плотнее и на 19% лучше противостоит механическим воздействиям, а губчатое – нет. Именно компактное вещество кости обеспечивает ей прочность.

Данные о том, что иризин делает кости более прочными, могут помочь медикам в борьбе с остеопорозом.