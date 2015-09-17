Специалисты советуют при артрите заниматься йогой

В исследовании ученых из Университета Джонса Хопкинса и Университета Макгилла приняли участие 75 человек, страдавших от остеоартрита коленного сустава или ревматоидного артрита. Добровольцев разделили на две группы. Участники из первой группы в течение 8 недель два раза в неделю посещали занятия йогой. Также они практиковались дома. Вторая группа была контрольной, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

До и после исследования физическое и душевное благополучие добровольцев оценивали специалисты, которые не знали, в каких группах были участники. Ученые выяснили, что у добровольцев, занимавшихся йогой, на 20% улучшилось настроение, повысился уровень энергии и уменьшилась выраженность симптомов заболевания по сравнению с контрольной группой. Участникам стало проще выполнять физическую работу, а боль у них ослабла.

О пользе йоги ученым известно давно. Например, занятия йогой снижают риск ожирения, кровяное давление и холестерин. Положительное влияние йоги на состояние сердечно-сосудистой системы сравнимо с эффектом от быстрой ходьбы или бега трусцой. Кроме того, йога избавляет беременных женщин от депрессии.