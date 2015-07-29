Бег поможет преодолеть депрессию



Бег укрепляет мышцы и шлифует фигуру, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. То же относится и к дыхательной системе: именно бег полезен людям со слабыми легкими. "Убежать" можно и от лишнего веса. Также лечатся подавленное настроение и депрессия.

Недавние исследования американских ученых показали, что бег положительно влияет на мозг, в самом буквальном смысле этих слов. Благодаря регулярным занятиям бегом, "рождаются" новые клетки мозга, повышает его активность. Причем, в первую очередь это обновление затрагивает те области мозга, которые отвечают за процессы памяти, как краткосрочной, так и долгосрочной.

Люди, занимающиеся данным физическим упражнением, решают как математические, так и предлагаемые самой жизнью, задачи, гораздо быстрее и вернее, чем те, кто предпочитают вести сидячий образ жизни.