Йога поможет в лечении остеопороза

При этом заболевании рекомендуются все йоговские позы (асаны), выполняемые стоя. Это совсем несложные упражнения, но при их выполнении нужно тщательно следовать всем рекомендациям. Очень важно напрягать именно указанные группы мышц.

Список асан, рекомендованных для лечения заболеваний позвоночника:

-Поза Горы (тадасана), поза Дерева (врикшасана), Поза воина (вирабхадрасана), поза Луны (ардхачандрасана), стойка на голове, поза свечи, поза посоха, поза коровы, поза собаки, простая поза Кобры.

В классической йоге известно около двух сотен поз, каждая из которых очень полезна для позвоночника и суставов. Тем не менее, не следует пытаться делать все асаны подряд, а нужно выбрать несколько, наиболее удобных и полезных. Упражняться следует ежедневно, промежуток в пару недель тут же сказывается на состоянии спины – она опять начинает болеть.