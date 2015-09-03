Соль - причина ожирения современного человека

Если в вашем рационе слишком много соли, можете не считать калории. Ожирение вам все равно угрожает, заявляют сотрудники Университета Королевы Марии. Каждый дополнительный грамм соли, съедаемый в день, повышает риск ожирения на 25%, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Видимо, соль меняет метаболизм, влияя на то, как тело абсорбирует жир.

За основу были взяты данные более 450 детей и 780 взрослых. Ученые анализировали образцы мочи, высчитывали потребление калорий на основе дневников питания. Итог следующий: если в моче было много соли, то у человека, скорее всего, был лишний вес. А известно, что наличие ожирения вместе с высоким давлением приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, к инсультам, сердечным приступам и сердечной недостаточности.

К тому же, ожирение увеличивает предрасположенность к диабету 2 типа. Медики не рекомендуют в день потреблять более 6 граммов соли. Но, согласно статистике, люди потребляют значительно больше. Например, в Британии в среднем съедают по 8,1 грамма соли ежедневно.