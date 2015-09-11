Открытие: депрессия - заболевание физиологическое, а не психическое

Фактор роста фибробластов 9 (FGF9) на 32% повышен у людей с депрессией в ключевой части мозга. Как показали исследования грызунов, искусственное повышение концентрации соединения провоцировало депрессивные изменения в поведении, сообщает Eurek Alert. В свою очередь, повторяющийся социальный стресс вызывал повышение FGF9 в мозге, пишет meddaily.ru.

Ученые сравнили образцы тканей мозга скончавшихся людей с и без депрессии. И у людей с депрессией был повышен уровень FGF9 в тканях. Особый интерес вызывало состояние гиппокампа - части мозга, отвечающей за память, обучение и стрессовый контроль. Оказалось, несколько других факторов роста фибробластов были в меньшей концентрации, а вот концентрация FGF9 была высокой. Значит, депрессия меняла всю систему регулирования клеточного роста и развития.

А вот тесты с крысами были проведены для того, чтобы понять, повышается ли концентрация в ответ на стресс или она изначально повышена и способствует развитию депрессии. Было установлено: в ответ на повторяющийся стресс повысился уровень FGF9, грызуны избегали контактов с другими крысами, а их вес скакал. Далее ученые ввели FGF9 прямо в мозг, в частности, в желудочек мозга. Это повышало уровень тревожности у животных, они меньше двигались.

Отдельная часть эксперимента: специалисты создали вирус, вмешивающийся в выработку FGF9 через РНК-интерференцию. Вирус действовал в особой части гиппокампа. Активный вирус помог снизить уровень FGF9 примерно на 30%, а животные демонстрировали меньше признаков тревожности.