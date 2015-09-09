Ученые обнаружили в вечной мерзлоте неизвестный гигантский вирус

Образец был найден на северо-востоке Сибири в пробах грунта. По оценке специалистов, вирус пролежал в замороженном состоянии около 30 тысяч лет. Mollivirus sibericum имеет длину 0,6 микрона и, в отличие от большинства обычных вирусов, может наблюдаться в простой оптический микроскоп, напоминая бактерию, пишут Новости Израиля, ссылаясь на ТАСС.

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Найденный вирус насчитывает более 500 генов, и несмотря на десятки тысяч лет, проведенных в вечной мерзлоте, внутри него сохранились нетронутые образцы ДНК. Исследователям удалось ненадолго оживить его, используя в качестве носителей несколько амеб.

"Всего нескольких вирусных частиц, сохраняющих способность инфицировать, при наличии чувствительного организма может хватить для того, чтобы потенциально патогенный вирус вернулся к жизни", – говорится в комментарии французского Национального центра научных исследований (CNRS).

Как подчеркивает CNRS, эта опасность особенно актуальна для арктических регионов, представляющих все больший интерес из-за минеральных ресурсов, доступ к которым и промышленная добыча облегчаются по мере изменений климата.