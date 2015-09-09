Ученые обнаружили в вечной мерзлоте неизвестный гигантский вирус
Группа ученых из Франции и России обнаружила в вечной мерзлоте в Сибири ранее не известный гигантский вирус, получивший название Mollivirus sibericum.
Группа ученых из Франции и России обнаружила в вечной мерзлоте в Сибири ранее не известный гигантский вирус, получивший название Mollivirus sibericum / Фото: newsru.co.il
Образец был найден на северо-востоке Сибири в пробах грунта. По оценке специалистов, вирус пролежал в замороженном состоянии около 30 тысяч лет. Mollivirus sibericum имеет длину 0,6 микрона и, в отличие от большинства обычных вирусов, может наблюдаться в простой оптический микроскоп, напоминая бактерию, пишут Новости Израиля, ссылаясь на ТАСС.
Читайте такжеАмериканские ученые разработали "притягивающие" раковые клетки имплантаты
Найденный вирус насчитывает более 500 генов, и несмотря на десятки тысяч лет, проведенных в вечной мерзлоте, внутри него сохранились нетронутые образцы ДНК. Исследователям удалось ненадолго оживить его, используя в качестве носителей несколько амеб.
"Всего нескольких вирусных частиц, сохраняющих способность инфицировать, при наличии чувствительного организма может хватить для того, чтобы потенциально патогенный вирус вернулся к жизни", – говорится в комментарии французского Национального центра научных исследований (CNRS).
Как подчеркивает CNRS, эта опасность особенно актуальна для арктических регионов, представляющих все больший интерес из-за минеральных ресурсов, доступ к которым и промышленная добыча облегчаются по мере изменений климата.