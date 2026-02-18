Опасная тропическая инфекция угрожает почти всей Европе, - The Guardian

Вирус способен передаваться тигровыми комарами при значительно более низких температурах, чем предполагали ученые.

Тропическая инфекция чикунгунья, вызывающая изнурительную боль в суставах, теперь может передаваться комарами на большей части территории Европы. К такому выводу пришли ученые, которые связывают расширение ареала болезни с ростом температур из-за климатического кризиса. По данным исследования, в Испании, Греции и других странах Южной Европы риск заражения возможен более шести месяцев в году, а на юго-востоке Англии – около двух месяцев в году.

Дальнейшее глобальное потепление, по словам ученых, неизбежно приведет к продвижению болезни еще дальше на север. Как отмечается в материале The Guardian, исследование впервые полностью оценило влияние температуры на инкубационный период вируса в организме азиатского тигрового комара (Aedes albopictus), который за последние десятилетия распространился по Европе.

Выяснилось, что минимальная температура, при которой возможно заражение, на 2,5°C ниже, чем считалось ранее. Ученые назвали эту разницу "довольно шокирующей".

Климатический кризис открывает дверь тропическим болезням

Вирус чикунгунья впервые зафиксировали в 1952 году в Танзании. Долгое время он был характерен только для тропических регионов, где ежегодно регистрируют миллионы случаев. Заболевание вызывает сильную и длительную боль в суставах, что может приводить к инвалидизации и быть смертельным для маленьких детей и пожилых людей.

В последние годы единичные случаи регистрировали более чем в десяти странах Европы, однако в 2025 году во Франции и Италии произошли масштабные вспышки – с сотнями больных.

Сандип Тегар из UK Centre for Ecology and Hydrology подчеркнул, что темпы потепления в Европе примерно в два раза превышают глобальные показатели, а потому новые оценки температурного порога имеют серьезное значение. По его словам, распространение болезни на север – лишь вопрос времени.

Доктор Стивен Уайт из того же научного центра отметил, что еще 20 лет назад появление чикунгуньи или денге в Европе казалось невозможным. Теперь ситуация изменилась из-за сочетания климатических изменений и распространения инвазивного тигрового комара, который кусает днем.

Этот вид уже зафиксирован в Великобритании, хотя пока не закрепился там. Вакцины против чикунгуньи существуют, однако они дорогие, поэтому самая эффективная защита – избегать укусов комаров.

Доктор Диана Рохас Альварес из World Health Organization подчеркнула, что исследование указывает на вероятное усиление передачи вируса в Европе. По ее словам, до 40% пациентов могут страдать от артрита или сильной боли даже через пять лет после заражения.

Авторы статьи добавляют, что исследование, опубликованное в Journal of the Royal Society Interface, основано на анализе 49 предыдущих научных работ. Оно установило, что критическая температура для передачи вируса составляет 13–14 °C, тогда как ранее ее оценивали в 16–18 °C.

Это означает, что риск заражения в Испании, Португалии, Италии и Греции может длиться более полугода, а в Бельгии, Франции, Германии, Швейцарии и еще ряде стран – от трех до пяти месяцев ежегодно.

Вспышки в Европе обычно начинаются после возвращения инфицированных путешественников из тропических регионов. Если местный тигровый комар кусает такого человека, он может передать вирус другим. Ранее холодные зимы прерывали этот цикл, однако теперь в южной Европе фиксируют круглогодичную активность комаров.

В Великобритании местной передачи пока не зафиксировано, но с января по июнь 2025 года выявили рекордные 73 случая заражения среди людей, которые подхватили вирус за рубежом – почти втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ученые отмечают: сдерживание распространения тигрового комара, контроль за стоячей водой, использование репеллентов и надлежащий эпиднадзор могут помочь предотвратить масштабные вспышки в будущем.

Другие проблемы потепления

Ранее УНИАН сообщал, что в глубине Антарктического океана зафиксировали существо, которого там не должно существовать. Температура воды там составляла около нуля градусов Цельсия. Существо поддерживало эту глубину, потому что это был самый теплый слой из нескольких слоев воды, расположенных один над другим до поверхности.

Кроме того, мы также рассказывали, что в Патагонии от лесных пожаров пострадали самые старые в мире деревья. Эти лесные пожары стали примерно в три раза более вероятными из-за глобального потепления.

