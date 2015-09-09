Немецкие ученые доказали: здоровая пища - это профилактика болезней сердца

Как сообщает meddaily.ru со ссылкой на ИА "REGNUM", привычное питание является, по их мнению, определяющим фактором развития сердечной аномалии. За основу немецкие эксперты взяли данные ранее проводимого исследования.

Тогда участие приняли более 20000 человек из Норфолка. Изучался образ жизни людей и их здоровье. Выяснилось: только 1,7% людей, питавшихся правильно, пострадали от инфаркта. То есть здоровое питание реально спасало от проблем.

Эксперты подчеркивают: здоровое питание, минимум спиртного и отсутствие в жизни сигарет снижают риск инфаркта на 50%. При этом прочие факторы влияния отходят на второй план. Специалисты напоминают, что часто инфаркт вызван закупоркой тромбом артерии. А данный тромб - итог любви к жирной пище, дефицита в рационе овощей, фруктов и злаковых.

Исход инфарктов нередко печален. Лишь 50% пациентов доживают до прибытия в стационар и оказания им помощи. От осложнений погибает еще треть госпитализированных. Как правило, жертвами инфаркта становятся мужчины 35-60 лет и женщины, пережившие менопаузу. До менопаузы сосуды спасают природные гормоны.