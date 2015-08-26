Рацион питания женщины до беременности влияет на здоровье сердца её детей

Если до беременности женщина правильно питалась, то у ее ребенка будет снижен риск определенных аномалий сердца, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News со ссылкой на открытие Университета Юты. Ученые опросили примерно 19000 женщин. Специалистов интересовало, что женщины ели в течение года до беременности.

50% опрошенных родили здоровых детей, а у 50% были дети с сердечными аномалиями, выявленными при рождении. Ранее было установлено: мультивитаминные добавки способны снизить риск аномалий, хотя кто-то утверждает, что достаточно хорошего питания. В рамках последнего исследования качество рациона оценивалось с помощью двух индексов (Индекс средиземноморской диеты и Индекс качества питания во время беременности).

Женщины, попадавшие в верхние 25% по шкале оценки качества рациона, значительно реже рожали детей с аномалиями по сравнению с женщинами из нижних 25%. Хорошее питание было связано с 37%-м снижением риска тетрады Фалло (грозит падением уровня кислорода в крови) и 23%-м снижением риска дефектов межпредсердной перегородки (есть отверстия в стенке, разделяющей предсердия).