Детская смертность за последние 25 лет по всему миру сократилась более чем наполовину – ЮНИСЕФ

Детская смертность по всему миру сократилась более чем наполовину за последние 25 лет.

Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, передает Русская служба Би-Би-Си.

Согласно прогнозам, в этом году число детских смертей впервые упадет ниже шести миллионов.

Тем не менее глобальная цель ООН все же не была достигнута: организация рассчитывала на сокращение смертности на две трети за четверть века.

Кроме того, лишь 62 из 195 стран достигли целей в этом направлении, принятых 15 лет назад.

По данным ЮНИСЕФ, ежегодно умирают около 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Больше всего таких смертей - в Африке южнее Сахары.