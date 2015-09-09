Детская смертность за последние 25 лет по всему миру сократилась более чем наполовину – ЮНИСЕФ
09:45, 09 сентября 2015Зарубежные новости
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Согласно прогнозам, в этом году число детских смертей впервые упадет ниже шести миллионов.
Лишь 62 из 195 стран достигли целей в этом направлении, принятых 15 лет назад / Фото: УНИАН
Детская смертность по всему миру сократилась более чем наполовину за последние 25 лет.
Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, передает Русская служба Би-Би-Си.
Согласно прогнозам, в этом году число детских смертей впервые упадет ниже шести миллионов.
Тем не менее глобальная цель ООН все же не была достигнута: организация рассчитывала на сокращение смертности на две трети за четверть века.
Кроме того, лишь 62 из 195 стран достигли целей в этом направлении, принятых 15 лет назад.
По данным ЮНИСЕФ, ежегодно умирают около 16 тысяч детей в возрасте до пяти лет. Больше всего таких смертей - в Африке южнее Сахары.
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