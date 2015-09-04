Вакцинацией против полиомиелита в Украине будут охвачены все дети до 6 лет – Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец заявил в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации относительно случаев полиомиелита на Закарпатье.

Он проинформировал, что вспышка полиомиелита в Закарпатской области обусловлена циркулирующим вакциноподобным полиовирусом типа 1.

«Случаи заболевания выявлены у двух детей – 4-х лет и 10 месяцев, которые проживают в разных населенных пунктах. У выделенного возбудителя установлено генетическое сходство между двумя случаями. Это подтверждает активную циркуляцию вакциноподобного вируса на территории Украины. Эпиднадзор сработал оперативно. На ситуацию нужно реагировать в соответствии с международным законодательством. Минздрав совместно с ВОЗ начали работу над совместным планом немедленного реагирования с тем, чтобы остановить распространение вируса. Его особенность и опасность в том, что он является мутировавшим полиовирусом и ведет или может вести себя, как дикий полиовирус», - отметил Перегинец.

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Он также заверил, что больные дети сейчас чувствуют себя хорошо: 4-летняя - выздоровела полностью, 10-месячная проходит курс реабилитации.

В ходе пресс-конференции международные эксперты подчеркнули, что следует различать обычную вакцинацию и ответ на вспышку, поэтому в Украине будут вакцинированы все дети - от 0 до 6 лет (без учета того, были они вакцинированы ранее или нет). Главная цель Украины на сегодняшний день - остановить распространение болезни.

Эксперты также подчеркнули, что циркулирующий вакциноподобный полиовирус типа 1 является очень редким. Они отметили, что за последние 15 лет в мире было зафиксировано всего 26 случаев подобных вспышек, количество случаев заболевания этим вирусом составляет около 700. Последний случай заражения был зафиксирован на Мадагаскаре и продолжается до сих пор, а последний – это Украина, где 2 подтвержденных случая и вероятность дальнейшего распространения, отметили эксперты.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.

Как подчеркнул министр, оба ребенка, которые заболели, не были привиты от полиомиелита.

Также в Минздраве напомнили, что вакцина для проведения иммунизации детей уже есть в Украине. Правительством Канады при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) было закуплено 3,7 млн доз.

2 сентября закарпатские медики опровергли информацию о двух случаях заболевания полиомиелитом в области.