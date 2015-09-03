Голубика защищает зубы и дёсна от пародонтоза

Гингивит, воспаление десен, встречается довольно часто. Он возникает в результате деятельности бактерий, формирующих зубной налет и вызывающих воспаление прилегающих тканей. При тяжелой степени (периодонтите) необходимо применение антибиотиков. Ученые обнаружили, что экстракт голубики способен предотвращать формирование налета и зубного камня, сообщает Медпортал. Это может стать новым способом терапии, сокращающим потребность в антибиотиках.

Группа исследователей из Университета Лаваля в Квебеке (Universite Laval) изучала эффективность природных антибактериальных компонентов в лечении десен. Экстракт голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.) был протестирован в лаборатории в отношении действия на бактерии Fusobacterium nucleatum, один из главных штаммов, вызывающих развитие периодонтита. Богатый полифенолами экстракт голубики успешно подавил как рост бактерии, так и ее способность формировать налет. Голубика также блокировала молекулярный механизм воспаления.

Теперь ученые разрабатывают способ медленного высвобождения экстракта в полости рта.