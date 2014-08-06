Ягоды, которые полезнее после замораживания

Чернику и голубика полезнее кушать после замораживания. К такому неожиданному выводу пришли американские ученые из Государственного Университета Южной Дакоты, США, пишет ukrhealth.net.

Черника и голубика - богатейшие ресурсы антиоксидантов антоцианинов, жизненно важных для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. До сих пор было принято думать, что лучше всего их есть свежими, но ученые из США установили, что черника и голубицы становятся более питательными после замораживания.

Причина в том, что значительная часть антиоксидантов находится в кожице ягод, которая плохо усваивается человеком. Замораживание с последующим размораживанием нарушают структуру кожи, делая ее более легкой для усвоения, объяснили авторы работы.

При этом исследователи утверждают, что на количество антиоксидантов заморозка никак не сказывается - получается, что черника и голубицы полезнее всего в виде смузи и коктейлей из замороженных ягод.