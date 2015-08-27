Два стакана воды перед едой помогут похудеть

500 мл воды, выпитые за полчаса до приёма пищи, помогают сбросить лишний вес / Фото: bealwaysbeautiful.ru

Испытуемые (84 человека), участвовавшие висследованиивлияния воды на похудение, страдали ожирением, пишет Здоровье. В течение 12 недель 41 участник выпивал два стакана несладкой негазированной воды за полчаса до каждого приёма пищи, а оставшиеся 43 должны были, садясь за еду, представлять себе, что они уже поели. Помимо этого, всех испытуемых инструктировали, как питаться правильно и как повысить свой уровень двигательной активности доступными средствами.

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Через 12 недель учёные сравнили вес испытуемых "до" и "после". Те, кто пил воду перед едой, сбросили в среднем на 1,3 кг больше, чем те, кто представлял себя сытым (а они за время исследования убавили в весе в среднем 0,8 кг).

Авторы работы собираются провести дальнейшие эксперименты с большим числом испытуемых.