Два стакана воды перед едой помогут похудеть
Исследователи из Бирмингемского университета выяснили, что 500 мл воды, выпитые за полчаса до приёма пищи, помогают сбросить лишний вес.
Испытуемые (84 человека), участвовавшие висследованиивлияния воды на похудение, страдали ожирением, пишет Здоровье. В течение 12 недель 41 участник выпивал два стакана несладкой негазированной воды за полчаса до каждого приёма пищи, а оставшиеся 43 должны были, садясь за еду, представлять себе, что они уже поели. Помимо этого, всех испытуемых инструктировали, как питаться правильно и как повысить свой уровень двигательной активности доступными средствами.
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Через 12 недель учёные сравнили вес испытуемых "до" и "после". Те, кто пил воду перед едой, сбросили в среднем на 1,3 кг больше, чем те, кто представлял себя сытым (а они за время исследования убавили в весе в среднем 0,8 кг).
Авторы работы собираются провести дальнейшие эксперименты с большим числом испытуемых.