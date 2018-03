Учёные установили: антибиотики повышают риск развития диабета

Прием антибиотиков может повысить риск развития сахарного диабета 2 типа. Датские ученые обнаружили, что люди с диабетом 2 типа в течение нескольких лет перед постановкой диагноза принимали больше антибиотиков, чем датчане без диабета, сообщает Медпортал.

«Пациенты с диабетом 2 типа слишком часто принимают антибиотики по сравнению с аналогичной контрольной группой лиц без диабета», – говорит автор исследования Кристиан-Халлундбек Миккельсен (Kristian Hallundbaek Mikkelsen) из Центра исследования диабета больницы Гентофте (Center for Diabetes Research at Gentofte Hospital) и Копенгагенского университета (University of Copenhagen).

Для своего исследования ученые сравнили рецепты на антибиотики 170 тыс. диабетиков и 1,3 млн других взрослых датчан за период с 1995 по 2012 годы. Диабетики в среднем имели 0,8 назначений антибиотиков в год, контрольная группа – 0,5. Найдена также линейная связь количества антибиотиков и риска диабета: чем больше назначений антибиотика, тем больше шансов диагноза «диабет». Те, кто получал пять и больше назначений, имели на 50% большую вероятность диагноза «диабет», чем те, кто получал одно или ни одного назначения антибиотиков любого типа.

Что именно вызывает повышенный риск диабета, не ясно: возможно, постепенное развитие диабета увеличивает подверженность инфекционным заболеваниям и, соответственно, еще до манифестации заболевания растет потребность в антибиотиках. А может быть, постоянные инфекционные заболевания (отражающиеся в более интенсивном приеме антибиотиков) каким-то образом подстегивают диабет. Наконец, сам прием антибиотиков может влиять на этот риск: ведь они способны менять микрофлору кишечника и воздействовать на метаболизм жиров и углеводов.