Частые путешествия повышают устойчивость к антибиотикам

Исследователи из Университета Умео обнаружили в микрофлоре кишечника 35-ти шведских студентов, ездивших по обмену в Индию и Центральную Африку, множество активных генов, связанных с устойчивостью к антибиотикам. При этом ни один из студентов до и во время поездки не принимал антибиотики, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

До и после путешествия студенты сдали образцы кала. Применив метод метагеномного секвенирования, специалисты изучили кишечную флору участников. Ученые заметили, что активность генов устойчивости к антибиотикам у добровольцев после путешествия стала значительно выше.

Так, активность генов, кодирующих устойчивость к сульфонамидам и бета-лактамам, повысилась в 2,6 раза, а генов устойчивости к триптометаприму - в 7,7 раза. По словам специалистов, скорее всего, студенты во время поездки употребляли пищу или воду, в которых содержались устойчивые бактерии.