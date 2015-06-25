В США проводят исследования пластыря с микроиглами для лечения диабета

На настоящий момент изобретение проходит доклинические испытания, пишет remedium.ru.

По словам разработчиков, пластырь размером с небольшую монету покрыт сотней конических микроигл, содержащими инсулин и покрытыми чувствительными к глюкозе ферментами. При повышении уровня глюкозы, инсулин высвобождается из игл и попадает в кровоток.

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Как показали результаты доклинических исследований на мышиной модели диабета 1 типа, новый пластырь помогает контролировать уровень глюкозы на протяжении нескольких часов. Сейчас ученые готовятся к проведению дальнейших испытаний разработки, чтобы доказать ее эффективность и безопасность применения в терапии диабета.

Ранее американские ученые предложили использовать пластыри с микроиглами для вакцинации против кори. По оценке экспертов, новых подход позволит значительно упростить иммунизацию, так как для его использования не требуются специальные навыки, а для хранения и перевозки – специальные условия. Исследования пластырей с микроиглами на животных показали, что вакцинация таким методом способствует развитию устойчивого иммунного ответа.