Смартфоны способны усугубить течение депрессии

Исследователи из Мичиганского университета и Университета Соган уверены: не стоит использовать смартфон с целью сбежать от негативных переживаний. Из-за этого может развиться зависимость. Специалисты добавляют, что реальное социальное взаимодействие нельзя заменять общением с помощью электронного устройства, пишет news.eizvestia.com.

По словам ученых, общение лицом к лицу предотвращает развитие зависимости от смартфона. Исследователи сравнили использование гаджета для развлечения с попытками избавиться с помощью него от негативных эмоций. Зависимость от смартфона оказалась тесно связана со вторым случаем.

Ученые сделали вывод, что мобильным телефоном нужно пользоваться в меру. Например, чтобы оставаться на связи с друзьями и семьей. Но такое общение не должно заменять реальное взаимодействие. Кстати, недавний эксперимент доказал: чем больше человек использует смартфон, тем выше у него риск депрессии.