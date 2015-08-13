Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания взаимосвязаны - медики

Они выяснили, что у подростков с депрессией и биполярным аффективным расстройством больше факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, речь идет о высоком кровяном давлении, высоком уровне холестерина, ожирении и сахарном диабете 2 типа, пишет meddaily.ru.

Исследование 2011 года, в котором приняли участие больше 7000 жителей США младше 30 лет, показало: у молодых женщин депрессия и попытка суицида стояли на первом месте среди факторов риска смерти от болезни сердца, вызванной сужением и закупоркой артерий. У мужчин данный фактор оказался на 4 месте.

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По словам исследователя Бенджамина И. Гольдштейна, в настоящее время молодежь с расстройствами настроения не входит в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, болезни сердца могут развиться и в молодом возрасте. Ученый считает: медики должны уделять особое внимание состоянию сердечно-сосудистой системы молодых людей, страдающих от депрессии и других расстройств настроения.