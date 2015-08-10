Прекрасно, если защитная противосвертывающая система вовремя сработает и рассосет тромб, сообщает med2.ru. В противном случае, тромб достигнет сердца, мозга, вены в ноге или руке, любом другом месте организма. Он закупорит сосуд и вызовет инфаркт миокарда или другого органа, инсульт или серьезное нарушение трофики конечности.

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Врачи предупреждают, что жара повышает риск тромбообразования на 20%, а курение увеличивает процент риска до 100. Отмечается также, что риск увеличивается пропорционально количеству выкуренных сигарет и степени обезвоживания организма.

Бороться с обезвоживанием необходимо обычным потребление чистой воды. Ее количество должно быть около 2 литров в сутки. Для пожилых людей такой объем жидкости может быть сам по себе опасен из-за увеличения нагрузки на сердце и почки. Медики советуют для людей в возрасте ограничить потребление воды до 1,5 в день, сократить калорийность пищи и облегчить рацион, потребляя вегетарианскую или диетическую пищу.